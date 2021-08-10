Возможное введение временного запрета на продажу бензина трейдерами, что допустил вице-премьер Александр Новак, не приведет к снижению стоимости топлива для россиян. Об этом в комментарии "Рамблеру" заявил аналитик компании Virgin OIL Group Андрей Гордеев.
При введении запрета сократится конкуренция, а также будут нарушены цепочки поставок топлива в регионы, отметил специалист.
"Скорее всего, это не поможет снизить цены на топливо, поскольку сократится конкуренция, будут нарушены цепочки поставок в регионы. И вопрос нужно все-таки решать иными способами, а не запретами", - сказал Гордеев.
Вместе с тем он отметил, что власти стараются насытить рынок топливом, однако на его цену, помимо спроса на внутреннем рынке, также влияет конъюнктура внешних рынков.
"Они стараются насытить рынок топливом. Но, к сожалению, предложение не всегда определяет стоимость этого топлива. У нас цена формируется, помимо спроса на внутреннем рынке, также за счет конъюнктуры внешних рынков. Если там цена на нефть и нефтепродукты увеличивается, то, соответственно, цена будет расти у нас вне зависимости от этого предложения. У нас так устроен механизм, тот же самый демпфер, который сглаживает эти колебания, но не отменяет полностью, поэтому какое-то увеличение цен, конечно, у нас продолжится. Однако, скорее всего, они уже близки к максимальным значениям. И перед осенью, осенними ремонтами они остановятся, поскольку потребление в осенний период будет снижаться. Ситуация, скорее всего, сама нормализуется. Но, к сожалению, цены, которые достигли своих нынешних значений, не снизятся", - заявил эксперт.
Ранее в ходе встречи с представителями нефтяных компаний Новак выразил мнение, что целесообразно принять меры по донастройке биржевой торговли, и предложил ввести запрет на продажу бензина трейдерами. Также вице-премьер допустил введение более серьезных мер, таких как запрет на экспорт бензина из России, в том случае, если ситуация на рынке ухудшится.