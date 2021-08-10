"Они стараются насытить рынок топливом. Но, к сожалению, предложение не всегда определяет стоимость этого топлива. У нас цена формируется, помимо спроса на внутреннем рынке, также за счет конъюнктуры внешних рынков. Если там цена на нефть и нефтепродукты увеличивается, то, соответственно, цена будет расти у нас вне зависимости от этого предложения. У нас так устроен механизм, тот же самый демпфер, который сглаживает эти колебания, но не отменяет полностью, поэтому какое-то увеличение цен, конечно, у нас продолжится. Однако, скорее всего, они уже близки к максимальным значениям. И перед осенью, осенними ремонтами они остановятся, поскольку потребление в осенний период будет снижаться. Ситуация, скорее всего, сама нормализуется. Но, к сожалению, цены, которые достигли своих нынешних значений, не снизятся", - заявил эксперт.