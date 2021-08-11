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Кадыров получил 45 тысяч рублей как лучший мобильный репортёр Чечни

Секрет Фирмыиещё 1
4 часа назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров победил в конкурсе ЧГТРК «Грозный» как лучший мобильный репортёр. Его наградили премией в размере 45 000 рублей, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Кадыров «присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях», сообщила телерадиокомпания. Как отметил телеканал «Грозный», во время прямого эфира Кадыров «снимал на камеру мобильного телефона репортаж, комментируя окружающую его обстановку». Глава Чечни показал «живность, обитающую в его саду». В частности, «познакомил подписчиков с собственным попугаем», сказано в сообщении. В июле на торговой площадке Rarible выставили портрет Кадырова в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Анонимный автор попросил за картину примерно 71 млн рублей в криптовалюте Ethereum. Картина продаётся почти месяц, но желающих приобрести токен пока нет. Фото: Елена Афонина/ТАСС Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .

Кадыров получил 45 тысяч рублей как лучший мобильный репортёр Чечни
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Рынки,Елена Афонина,Рамзан Кадыров,ИТАР-ТАСС,
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