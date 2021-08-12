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Миру предсказали дефицит смартфонов

Секрет Фирмыиещё 2
1 час назад

В третьем квартале 2021 года производителей смартфонов ожидает спад продаж из-за нехватки микрочипов. Обычно в это время компании стараются продать больше устройств из-за высокого спроса в зимние праздники. Ранее Янг Лю, глава компании-партнёра Apple по сборке устройств Hon Hai Precision Industry, сообщил, что в этом году из-за нехватки компонентов выпустят на 10% меньше гаджетов.

Миру предсказали дефицит смартфонов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Об ожидаемом дефиците смартфонов по всему миру сообщил Bloomberg со ссылкой на компанию Hon Hai, главного партнёра Apple по сборке устройств.

По данным компании, в третьем квартале продажи снизятся по отношению к весне. Неоптимистичный прогноз застал аналитиков врасплох, поскольку конец лета и начало осени — пиковый сезон для мировой электронной промышленности, сообщает агентство.

Нехватка микросхем и других деталей негативно сказывается на выпусках iPhone, игровых консолей и серверов. При этом покупатели не снижают возросшего в пандемию интереса к устройствам для удалённой работы, домашнего обучения и развлечений, пишет Bloomberg.

Ранее Apple уже предупреждала аналитиков о нехватке компонентов для сбора гаджетов. В конце июля в компании заявили, что ограничения повлияют на летние поставки iPhone и iPad. Как сказал глава компании Hon Hai Янг Лю, в целом в этом году из-за нехватки компонентов выпустят на 10% меньше гаджетов.

Рынки,Apple,Bloomberg,
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