Аналитик спрогнозировал курс рубля к концу лета

Несмотря на то, что август традиционно является одним из самых слабых месяцев для курса рубля, в 2021 году он проходит спокойно, заявил «Российской газете» Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка». По его словам, такая динамика может сохраниться до конца месяца. Эксперт предполагает, что национальная валюта в августе будет в районе 72-75 к доллару и 85-88 - к евро.

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Васильев отметил, что негативными факторами для развивающихся валют выступают укрепление «американца» в мире, растущие доходности гособлигаций США и четвертая волна пандемии. Рынок прогнозирует, что экономика США в этом году вырастет приблизительно на 7%, что значительно превышает темпы роста развивающихся и развитых стран.

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Также рынок ждет, что в сентябре-ноябре ФРС объявит о плане сокращения QE (Quantitative Easing, количественное смягчение) и в декабре-январе начнет замедлять покупки активов. На фоне ожидания завершения политики сверхдешевых денег доллар должен укрепляться. Это также влечет за собой рост доходностей гособлигаций США и негативно влияет на активы развивающихся стран, в частности, на рубль, указал эксперт.

«Россиянин» становится более стабильным благодаря защищенности среди других развивающихся стран перед потенциальным сокращением монетарных стимулов ФРС. Среди положительных факторов для рубля - высокая стоимость нефти, частично закрытые внешние границы в связи с пандемией, повышение ключевой процентной ставки ЦБ, интерес международных инвесторов к российскому долговому рынку на ожиданиях близости завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а также незначительное улучшение отношений России и США, подчеркнул Васильев.

По его словам, на рубль оказывают положительное воздействие и высокие цены на газ, металлы и другие статьи российского экспорта, увеличивающие приток валютной выручки в страну.

Ограничивающим фактором для роста рубля являются покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Стоимость нефти Brent до конца августа сохранится в районе $68-75 за баррель, считает аналитик.

Поддержку рублю будут оказывать высокие процентные ставки после повышения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых. Васильев указал на возросший спрос на российские облигации из-за ожидания завершения цикла ужесточения монетарной политики Банком России.

Также, по словам эксперта, среди позитивных факторов для рубля – завершение дивидендного сезона и частично закрытые в связи с пандемией внешние границы.

Во второй половине августа ожидается налоговый период – экспортеры начнут заниматься конвертацией валютной выручки в рубли для выплат в бюджет. Благодаря повышенному спросу на рубли национальная валюта сможет закрепиться вблизи нынешних уровней.