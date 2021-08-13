Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россия обогнала США по росту экономики

Lenta.ruиещё 3
30 минут назад

Во втором квартале года рост валового внутреннего продукта (ВВП) России составил 10,3 процента на годовом уровне, свидетельствуют предварительные оценки, представленные Росстатом. Таким образом, по темпам роста экономики страна обогнала США, где в апреле-июне ВВП вырос на 6,5 процента.

Россия обогнала США по росту экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве пояснили, что в расчетах использовали индикаторы статистики по разным отраслям. В некоторых из них отмечен заметный рост. Показатели пассажирооборота увеличились сразу на 250 процентов, на 30 процентов вырос сектор водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов. Розничный товарооборот стал больше почти на четверть, 23,5 процента, оптовый увеличился на 19,8 процента.

«Нехороший звоночек»: названы признаки нового кризиса

При этом в предшествующем квартале, по данным Росстата, ВВП снижался, что отмечалось в целом с начала пандемии. Рост показателей отчасти можно объяснить эффектом низкой базы, связанной с коронавирусным кризисом. Так, по сравнению с показателями второго квартала 2019 года индекс физического объема ВВП России вырос на 1,7 процента, уточнил Росстат.

В конце июля Минэкономразвития сообщило, что в июне экономика страны вернулась к допандемийному уровню IV квартала 2019 года. В ведомстве отмечали также, что реальные доходы населения «продолжили восстановление и приблизились к уровню аналогичного квартала 2019 года». Тем не менее глава ведомства Максим Решетников отметил, что дальнейшие темпы развития представляют собой причину для беспокойства, восстановительный рост уже заканчивается.

Рынки,Максим Решетников,Минэкономразвития,Росстат,
73
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители