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Акции «Магнита» и Х5 Retail упали после проверки ФАС

Lenta.ru
56 минут назад

Акции российских ретейлеров упали на торгах на Московской бирже после того, как стало известно о внеплановых проверках Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции «Магнита» и Х5 Retail упали после проверки ФАС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, ценные бумаги Х5 подешевели на 1,4 процента, «Магнита» — на 0,7 процента, а «Ленты» — на 1,4 процента в начале торгов. К моменту публикации материала стоимость акций немного отскочила. Снижение Х5 к 14:30 оценивается в 0,53 процента, а акции «Магнита» подешевели на 1,31 процента, до 5,465 рубля. Что касается «Ленты», то падение составило 0,26 процента.

Поводом для ралли на рынке стали проверки ФАС. Под подозрение попали Х5 Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента» и «Магнит». Поводом для этого, как утверждают в ведомстве, стали обращения граждан. В пресс-службе отметили, что оборот проверяемых организаций по итогам прошлого года превысил 4 триллиона рублей. Выводы о наличии нарушений сделают после завершения рейдов и анализе всей полученной информации.

Позднее ФАС обвинила «Магнит» в попытках помешать рейдам. В службе объяснили, что охрана бизнес-центра запретила вход сотрудникам ФАС в здание. По их словам, никого из сотрудников «Магнита» не было на рабочих местах

Рынки,Компании,"Магнит",ФАС,Московская биржа,
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