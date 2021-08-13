Ричард Брэнсон продал акции Virgin Galactic на $300 млн

Миллиардер Ричард Брэнсон продал примерно 4% акций принадлежащей ему космической компании Virgin Galactic на сумму $300 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы компании.

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По информации издания, Брэнсон продал около 10,5 млн акций через подконтрольную ему фирму. В результате его доля в компании сократилась до 18%. При этом он по-прежнему остается крупнейшим акционером Virgin Galactic.

Отмечается, что полученные от продажи акций деньги Брэнсон направит на поддержку своих компаний в сфере путешествий и отдыха, а также на развитие новых и существующих предприятий. Брэнсон уже продавал акции Virgin Galactic: в апреле 2021 года на сумму около $150 млн, в 2020 году - на $300 млн.

11 июля состоялся запуск ракетоплана VSS Unity с 70-летним Брэнсоном на борту. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико.