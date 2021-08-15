Аналитик назвала факторы роста цен на нефть

Аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева назвала факторы, которые будут способствовать росту цен на нефть. По ее словам, в начала августа цены снизились приблизительно на семь процентов в силу того, что компании не хотят рисковать, передает агентство «Прайм».

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«Согласно последним данным, количество чистых длинных позиций по сырой нефти снизилось до минимального уровня с марта 2020 года, свидетельствуя о растущих сомнениях среди инвесторов относительно дальнейших перспектив по нефти», — отметила специалист.

Зайцева добавила, что игроки рынка опасаются небезосновательно, с учетом эпидемиологической обстановки в ряде крупных стран в период пандемии со всеми вытекающими ограничениями, особенно в Китае. Она пояснила, что там наблюдаются признаки замедления экономического роста, падает индекс деловой активности.

Кроме того, в КНР объявлена продажа нефти из государственных стратегических ресурсов для поддержки сектора переработки и сдерживания инфляции, добавила аналитик. На решения инвесторов также повлиял призыва президента США Джо Байдена к ОПЕК нарастить нефтяное производство по мере восстановления экономики после коронавируса.

Среди благоприятных прогнозов Зайцева назвала сохранение мирового спроса на нефть по данным EIA, МЭА и ОПЕК. Также дополнительным фактором поддержки может стать рост геополитической напряженности на Ближнем востоке, в случае эскалации конфликта между Израилем и Ираном цены могут получить импульс вверх.