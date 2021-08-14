Спрогнозирован рекордный уровень нефтедобычи в России

Летом 2022 года Россия может выйти на рекордный уровень добычи нефти и газового конденсата, пик ожидается в 2023 году, сообщила норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

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Как заявили в компании, решение ОПЕК+ о постепенном увеличении добычи открывает перед Россией «возможность постепенно оправиться от связанного с COVID-19 сокращения показателей». Rystad Energy провела анализ, согласно которому Россия «идет к тому, чтобы уже в июле 2022 года установить новый рекорд среднесуточной добычи нефти и конденсата за месяц – 11,6 млн баррелей в сутки», передает ТАСС.

При этом в дальнейшем «добыча дополнительно ускорится». К середине 2023 года Rystad Energy ожидает добычи в 12,2 млн б/с. Кроме того, компания считает, что в 2023 году окажется рекордным и среднегодовой уровень добычи – 12,16 млн б/с. За год такими темпами добудут около 600 млн тонн нефти и конденсата (нынешний пиковый уровень – 568 млн тонн в 2019 году).

Компания полагает, что в кратко- и среднесрочной перспективе добыча будет расти за счет новых проектов Роснефти и Газпромнефти. По мнению компании, возобновлять приостановленную в рамках сделки ОПЕК+ добычу будет затратно.