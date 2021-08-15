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Российские дипломаты останутся в Кабуле

Ювелина Бернст
41 минуту назад

Москва не готовит эвакуацию российского посольства из столицы Афганистана Кабула, сообщил РИА «Новости» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Российские дипломаты останутся в Кабуле
Фото: AP PhotoAP Photo

Он уточнил, что находится в контакте с российским послом.

Дипмиссия работает в спокойном режиме, внимательно наблюдая за развитием событий, сказал Кабулов.

По его словам, талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) гарантировали безопасность посольству России и дипмиссиям других стран.

"Мы такие гарантии получили давно ", - добавил Кабулов.

15 августа вооруженные формирования движения «Талибан» приступили к захвату Кабула. Позже стало известно о приостановке штурма и переговорах террористов с правительством Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье, передают афганские СМИ.

Сейчас американцы и их союзники по НАТО спешно вывозят своих граждан из Афганистана.

Рынки,Ашраф Ахмадзай,Замир Кабулов,Талибан,НАТО,МИД,РИА Новости,
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