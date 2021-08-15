Российские дипломаты останутся в Кабуле

Москва не готовит эвакуацию российского посольства из столицы Афганистана Кабула, сообщил РИА «Новости» спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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Он уточнил, что находится в контакте с российским послом.

Дипмиссия работает в спокойном режиме, внимательно наблюдая за развитием событий, сказал Кабулов.

По его словам, талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) гарантировали безопасность посольству России и дипмиссиям других стран.

"Мы такие гарантии получили давно ", - добавил Кабулов.

15 августа вооруженные формирования движения «Талибан» приступили к захвату Кабула. Позже стало известно о приостановке штурма и переговорах террористов с правительством Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье, передают афганские СМИ.