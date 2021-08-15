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Появилось видео смертельной стрельбы в Москве

Lenta.ruиещё 2
2 часа назад

Перестрелка на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которой погиб 28-летний уроженец Махачкалы Гасан Абдуллаев, попала на видео. Кадры с места происшествия появились в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

Появилось видео смертельной стрельбы в Москве
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным телеканала, Абдуллаев пытался скрыться от киллеров во дворах. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Все участники, предположительно, являются уроженцами кавказских республик. Найденные на месте происшествия гильзы свидетельствуют о том, что стрельба велась из четырех пистолетов. Предположительно, есть еще пострадавшие.

Ранее сообщалось, что возле магазина «Магнолия» на Кутузовском проспекте шестеро киллеров расстреляли дагестанца Гасана Абдуллаева. Он скончался до приезда скорой помощи, мотивы убийства в настоящий момент устанавливаются.

Рынки,Гасан Абдуллаев,РЕН ТВ,
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