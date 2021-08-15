Появилось видео смертельной стрельбы в Москве

Перестрелка на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которой погиб 28-летний уроженец Махачкалы Гасан Абдуллаев, попала на видео. Кадры с места происшествия появились в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

По данным телеканала, Абдуллаев пытался скрыться от киллеров во дворах. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Все участники, предположительно, являются уроженцами кавказских республик. Найденные на месте происшествия гильзы свидетельствуют о том, что стрельба велась из четырех пистолетов. Предположительно, есть еще пострадавшие.