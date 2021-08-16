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В Госдуме оценили расследование США о "нерыночности" экономики РФ

Российская Газетаиещё 18
1 час назад

Расследование на предмет соответствия российской экономики рыночному статусу, которое ведет министерство торговли США, продиктовано политическими мотивами, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Госдуме оценили расследование США о "нерыночности" экономики РФ
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Ранее стало известно, что американские власти начали антидемпинговый анализ поставок нитрата аммония, в результате которого Россия может потерять в США статус страны с рыночной экономикой. Он получен еще в 2002 году и усложняет введение антидемпинговых пошлин против российских экспортеров.

"Однозначно: это политически мотивированное решение, дискриминационное и недружественное. Америка разве действует по рыночному, вводя санкции? Америка плюет на принципы ВТО, когда они не соответствуют ее интересам, плюет на все международные обязательства и соглашения. Поэтому нам нужно действовать в своих интересах, не оглядываться на Соединенные Штаты", - сказал Аксаков "Интерфаксу".

По его оценке, если экономика России будет признана нерыночной, то это может вылиться в новые пошлины, чтобы создать проблемы отечественным экспортерам. При этом в России привыкли к санкциям и готовы преодолевать новые трудности. "Собака лает - караван идет. Нам нужно действовать только исходя из своих интересов", - заключил парламентарий.

В законе США о тарифах от 1930 года зафиксированы шесть критериев отнесения экономики стран к рыночным. В том числе, это степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других государств и распределения ресурсов и решений предприятий о ценах на продукцию и объемах выпуска. Если экономика России будет признана нерыночной, то себестоимость выпуска продукции будет рассчитываться исходя из стоимости затрат на ее производство в третьих странах, где она может быть выше.

Рынки,Анатолий Аксаков,Госдума,ВТО,Интерфакс,
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