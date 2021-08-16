Китай обрушил собственную нефтепереработку

Нефтепереработка в Китае обрушилась до минимума за последние 14 месяцев. К рекордному снижению объемов привели собственные действия Китая, который усилил давление на независимые предприятия, сообщает Bloomberg.

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Впервые объемы нефтепереработки упали ниже 14 миллионов баррелей в сутки в прошлом месяце. Ранее подобное падение было зафиксировано в мае 2020 в разгар пандемии. В этом году власти Китая проводят реформы в частном секторе нефтеперерабатывающей индустрии, чтобы ограничить загрязнение окружающей среды и закрыть налоговые лазейки для промышленников.

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На китайские независимые нефтеперерабатывающие заводы — известные как «чайники» из-за их небольшого размера по сравнению с гигантскими государственными компаниями — приходится четверть общих производственных мощностей страны. Однако в начале августа Пекин утвердил для «чайников» квоту на импорт сырой нефти на минимальном уровне с того момента, как частным предприятиям было разрешено напрямую покупать нефть в 2015 году.

Показатели нефтепереработки могут снизиться еще больше в августе из-за антиковидных ограничений, вводимых китайским правительством для борьбы с «дельта»-штаммом. Так, некоторые государственные нефтяные заводы уже сократили объемы перерабатываемой нефти в ответ на снижение спроса на топливо. По данным JLC, потребление с 20 июля по 6 августа упало на 30 процентов по сравнению с предшествующим периодом в июле.

В июне китайский нефтегигант CNPC обнаружил крупнейшее в стране нефтяное месторождение, объем которого равен миллиарду тонн. Разведка и добыча сырья началась в 2019 году. Эксперты предполагают, что разработка месторождения остановит усугубление зависимости Китая от импортной нефти. На данный момент доля импорта в нефтеобеспечении Китая достигает около 70 процентов.