Курс евро рухнул

Ранее начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко объяснил, когда лучше покупать доллары. По его словам, если человек готовится поехать в отпуск и есть необходимость в валюте, то в настоящее время — благоприятный момент, чтобы ее покупать.