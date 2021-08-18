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Курс евро опустился до 86 рублей впервые с конца июня

Газета.Ruиещё 8
1 час назад

Курс евро опустился до 86 рублей в ходе торгов Мосбиржи.

Курс евро рухнул
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 08.36 мск евро стоил 86,0350 рублей. Последний раз стоимость валюты опускалась до 86 рублей 29 июня.

Курс доллара на бирже составил 73,42 рубля.

Ранее начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко объяснил, когда лучше покупать доллары. По его словам, если человек готовится поехать в отпуск и есть необходимость в валюте, то в настоящее время — благоприятный момент, чтобы ее покупать.

Также аналитик посоветовал не ждать, что рубль обновит годовые максимумы, закрепившись ниже 72 по доллару и ниже 86 по евро.

Рынки,Юрий Кравченко,
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