Российский фондовый рынок установил исторический рекорд

Индекс Московской биржи в понедельник, 17 августа, достиг 3 919,8 пункта, побив исторический рекорд. Предыдущий максимум российский фондовый рынок установил 6 июля — 3 915 пунктов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

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К моменту написания новости он составлял 3917,92 пункта (рост на 0,58 процента). Индекс РТС составил 1678,85 пункта (рост на 0,28 процента), на максимуме показатель достигал 1 679,91 пункта.

Курс доллара растет на 0,26 процента, до отметки в 73,5 рубля, курс евро — на 0,37 процента, до 86,59 рубля. Нефть сорта Brent падала на 0,17 процента, цена достигала 69,36 доллара за баррель, WTI дешевела до 66,88 доллара (минус 0,24 процента).