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Эксперты рассказали о завершении "эры дешевого газа"

Газета.Ru
49 минут назад

Цены на природный газ обновляют рекорды по всему миру - аналитики убеждены, что эра дешевого газа на данный момент завершилась, пишут "Известия".

Цены на газ обновили рекорды во всем мире
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

В прошлом году цены на газ существенно упали на фоне пандемии - в Европе ниже $100 за 1 тыс. куб. м, в США - порой до $50–55 долларов. "В настоящее время спотовые цены на газ (TTF) в Европе превышают $500 за 1 тыс. кубов. Это практически исторически максимальный уровень. Цены на газ в Азии близки к $600 за 1 тыс. куб. м", - заявил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

По словам директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, такой рост цен - возможный результат восстановление экономики, "рост с низкой базы". Она считает, что ситуация должна стабилизироваться к весне следующего года. Салихов считает, что важен также и экологический фактор на фоне борьбы с изменением климата.

"Рост цен на выбросы CO2 в Европе, которые также выросли почти в три раза за 12 месяцев, способствует более сильному подорожанию газа. Более высокие цены на выбросы увеличивают конкурентоспособность газовой генерации по сравнению с угольной", - сказал эксперт.

По его словам, нельзя гарантировать, что текущие цены не продержатся долго, но вероятно, вернутся в исторический диапазон в течение пары лет. Ранее России предсказали рекордные показатели нефтедобычи в ближайшие два года.

Рынки,газета "Известия",
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