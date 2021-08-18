Цены на газ обновили рекорды во всем мире

Цены на природный газ обновляют рекорды по всему миру - аналитики убеждены, что эра дешевого газа на данный момент завершилась, пишут "Известия".

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В прошлом году цены на газ существенно упали на фоне пандемии - в Европе ниже $100 за 1 тыс. куб. м, в США - порой до $50–55 долларов. "В настоящее время спотовые цены на газ (TTF) в Европе превышают $500 за 1 тыс. кубов. Это практически исторически максимальный уровень. Цены на газ в Азии близки к $600 за 1 тыс. куб. м", - заявил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

По словам директора по исследованиям VYGON Consulting Марии Беловой, такой рост цен - возможный результат восстановление экономики, "рост с низкой базы". Она считает, что ситуация должна стабилизироваться к весне следующего года. Салихов считает, что важен также и экологический фактор на фоне борьбы с изменением климата.

"Рост цен на выбросы CO2 в Европе, которые также выросли почти в три раза за 12 месяцев, способствует более сильному подорожанию газа. Более высокие цены на выбросы увеличивают конкурентоспособность газовой генерации по сравнению с угольной", - сказал эксперт.