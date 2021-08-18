Какие влюты обвалятся в случае кризиса

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе со специалистами агентства ПРАЙМ перечислил валюты, которым грозит обвал в случае кризиса.

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По мнению финансиста, в группе риска из-за высокой доли внешнего заимствования оказались национальные валюты Грузии, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Турции, Парагвая и Вьетнама.

Плавающий курс является одним из встроенных стабилизаторов экономики, позволяющих нивелировать скопившиеся дисбалансы. Ослабление национальной валюты является естественным процессом в странах с высокой инфляцией, а также в странах, где импорт превышает экспорт, — заявил эксперт.

Русецкий рассказал, что основной причиной кризиса может стать увеличение США ставок, из-за чего валютный долг рискует стать дороже.