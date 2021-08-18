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Названы валюты, которые обвалятся в случае кризиса

News.ru
1 час назад

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе со специалистами агентства ПРАЙМ перечислил валюты, которым грозит обвал в случае кризиса.

Какие влюты обвалятся в случае кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению финансиста, в группе риска из-за высокой доли внешнего заимствования оказались национальные валюты Грузии, Украины, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, Турции, Парагвая и Вьетнама.

Плавающий курс является одним из встроенных стабилизаторов экономики, позволяющих нивелировать скопившиеся дисбалансы. Ослабление национальной валюты является естественным процессом в странах с высокой инфляцией, а также в странах, где импорт превышает экспорт, — заявил эксперт.

Русецкий рассказал, что основной причиной кризиса может стать увеличение США ставок, из-за чего валютный долг рискует стать дороже.

Ранее профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС кандидат экономических наук Юрий Юденков заявил, что если мировая экономика начнёт отказываться от доллара и покупки ценных американских бумаг, то это поможет стабилизировать положение многих стран.

Рынки,Андрей Русецкий,Юрий Юденков,РАНХиГС,
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