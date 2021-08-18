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Российский уголь резко подорожал в Европе

Российская Газетаиещё 1
1 час назад

Российский энергетический уголь подорожал в Европе на фоне роста цен на природный газ. Как ранее сообщало РИА Новости, на голландской площадке Title Transfer Facility августовский фьючерс достигал 141 доллара за тонну это - максимум за 13 лет. Средняя цена нынче составляет 137 долларов за тонну, хотя три месяца назад она падала до 74 долларов.

Российский уголь резко подорожал в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подорожание природного газа - не единственная причина роста угольных цен. Ископаемое топливо (уголь, газ, мазут и т.д.) обеспечивает стабильность работы электростанций. И потому в Германии объемы угольной генерации резко возросли еще из-за слабых ветров, что сделало невозможной работу ветряных электростанций, которые в 2020 году обеспечивали стране до 27% электроэнергии.

Мировой спрос на уголь увеличивается, несмотря на призывы к снижению выбросов CO2. Рост цен на "черное золото" затронул и азиатское направление российского угольного экспорта. При поставках через порты Дальнего Востока на условиях FOB (расходы по доставке товара на судно несет продавец) стоимость тонны угля достигли 146 долларов - против 96 долларов в мае.

Американское информационное агентство Platts, специализирующееся в том числе на публикации ценовых котировок на энергетические полезные ископаемые, прогнозирует, что в ближайшее время уголь будет вытеснять газ в качестве топлива для электростанций там, где для этого есть технические возможности.

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