Хабиб купил акции UFC

«Рассматриваю ли я приобретение акций UFC? Я уже вместе с UFC. Они вышли на IPO. Небольшую, но определенную часть я там имею. Я вижу в UFC очень большие перспективы, — сказал Нурмагомедов. — Купил или подарили? Я не большой любитель подарков, поэтому правильнее будет сказать, что купил».