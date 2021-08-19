Эксперт рассказал о главном конкуренте биткоина

Директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин в беседе с агентством "Прайм" назвал валюту, которая вытеснит биткоин. Он заявил, что если у этой цифровой валюты и есть конкурент, то это американский доллар, который является валютой международных расчетов и валютой крупнейших в мире фондовых площадок – американских New York

"Тогда ФРС включила печатный станок, чтобы справиться с последствиями ипотечного кризиса. Именно тогда и родился биткоин", — продолжил он.

Как отметил эксперт, несколько лет назад лайткоин (LTC) назывался альтернативой биткоину. Однако "криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет", указал Ордин. По его словам, альткоины также пока не могут стать реальным конкурентом биткоину по совокупности свойств, хотя их объем на крипторынке в целом больше.