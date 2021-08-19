Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Названа валюту, которая вытеснит биткоин

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин в беседе с агентством "Прайм" назвал валюту, которая вытеснит биткоин. Он заявил, что если у этой цифровой валюты и есть конкурент, то это американский доллар, который является валютой международных расчетов и валютой крупнейших в мире фондовых площадок – американских New York

Эксперт рассказал о главном конкуренте биткоина
Фото: DepositphotosDepositphotos

Stock Exchange (NYSE), NASDAQ. Эксперт пояснил, что до финансового кризиса 2008-2009 годов "роль доллара оставалась непоколебимой".

"Тогда ФРС включила печатный станок, чтобы справиться с последствиями ипотечного кризиса. Именно тогда и родился биткоин", — продолжил он.

Как отметил эксперт, несколько лет назад лайткоин (LTC) назывался альтернативой биткоину. Однако "криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет", указал Ордин. По его словам, альткоины также пока не могут стать реальным конкурентом биткоину по совокупности свойств, хотя их объем на крипторынке в целом больше.

"В то же время криптовалюта Ethereum больше ориентирована на создание децентрализованных финансовых и игровых приложений, и монета ETH не вполне подходит под определение однорангового денежного инструмента. Этому препятствует и отсутствие лимита эмиссии эфира, как у биткоина (даже с учетом запущенного дефляционного механизма), и PoS-майнинг, на который планирует перейти сеть Ethereum", — добавил Ордин.

Рынки,ФРС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители