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Акции Alibaba рухнули до исторического минимума

Lenta.ru
1 час назад

Акции китайской компании Alibaba рухнули до исторического минимума в ходе торгов на Гонконгской бирже. На максимуме ценные бумаги потеряли 6,7 процента, свидетельствуют данные торгов. Позднее акции немного отыграли падение, но на закрытии все равно остались в минусе на 5,54 процента, остановившись на отметке 162,1 гонконгских доллара (20,81 американских доллара).

Акции Alibaba рухнули до исторического минимума
Фото: ReutersReuters

Распродажи бумаг интернет-гиганта продолжились на бирже в Нью-Йорке. На предварительных торгах в четверг депозитарные расписки Alibaba потеряли 4 процента и опустились до 165,26 доллара за штуку. Поводом для падения стали действия китайских властей, которые начали думать о новых ограничительных мерах для собственных компаний, указывает Bloomberg. Теперь они могут коснуться прав водителей, которые работают в крупных интернет-компаниях, а также сервисов видеостриминга.

Ранее в августе акции китайских гигантов Tencent и Alibaba обвалились почти на пять процентов после того, как вышел проект правил о регулировании определенных действий в интернете. Среди прочего интернет-платформы обяжут открыть отрицательные отзывы и запретят продвигать только положительные.

Рынки,Компании,Alibaba,Bloomberg,
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