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Экономист назвал две причины резкого обвала рубля

Вероника Полынина
26 минут назад

Причины резкого обвала российского рубля – дешевеющая нефть и сильный доллар. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Экономист назвал две причины резкого обвала рубля
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Обвал российской валюты выглядит логичным, учитывая, что нефть торгуется на трехмесячных минимумах, а доллар растет по всему спектру рынка», - сказал он в комментарии «Свободной прессе».

Он отметил, что переломным для доллара и рисковых активов, каковым является рубль, стало заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США.

«Центробанк проявил довольно ястребиный тон, указав на перспективы скорого начала сворачивания стимулов, что в свете недавних слабых макроэкономических показателей удивило участников рынка», - сообщил Переславский.

По его словам, пока инвесторы «переваривают тон» ФРС, в ближайшие дни инициатива останется на стороне долларовых быков, а рубль будет нести дальнейшие убытки. При этом налоговый период в России не сможет компенсировать падение национальной валюты.

«В случае подтверждения пробоя уровня 74 рублей на дневном закрытии следующей целью станет область 74,40 рубля», - прогнозирует эксперт.

Курс доллара в четверг, 19 августа, пробил отметку в 74 рубля, которая держалась около месяца.

Россияне массово меняют доллары на рубли

В ходе торгов доллар поднимался до максимума с 21 июля – 74,30 рубля.

Рынки,Центральный банк России,ФРС,
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