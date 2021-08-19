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Эксперт спрогнозировал сроки роста курса доллара

Роман Кирьянов
14 минут назад

Рост доллару к рублю будет продолжаться до тех пор, пока экономика России не выйдет хотя бы на среднемировые темпы развития и не будет отменено бюджетное правило. Об этом рассказа "Рамблеру" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Эксперт спрогнозировал сроки роста курса доллара
Фото: ТАССТАСС

"Это не значит, что рубль постоянно будет падать, будут периоды его временного укрепления, но в целом тенденция будет негативной", - заявил он.

Что касается ближайшего будущего, то есть большие риски дальнейшего укрепления курса доллара к корзине мировых валют из-за нарастания вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и опережающего другие развитые страны роста американской экономики.

"Это будет негативом для всех валют развивающихся рынков, в том числе для рубля", - отметил он.

Эксперт отметил, что серьезным риском для российской валюты являются думские выборы.

"Если мы увидим после них массовые протестные выступления населения, это спровоцирует бегство нерезидентов из рублевых активов и уход отечественных инвесторов в доллар", - заявил он.

19 августа курс доллара на московской бирже превысил 74 рубля.

Рынки,Алексей Антонов,ФРС,
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