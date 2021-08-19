Эксперт спрогнозировал сроки роста курса доллара

Рост доллару к рублю будет продолжаться до тех пор, пока экономика России не выйдет хотя бы на среднемировые темпы развития и не будет отменено бюджетное правило. Об этом рассказа "Рамблеру" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.