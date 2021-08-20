Макар Кожухов ушел из Okko

Директор по контентной стратегии видеосервиса Okko (входит в «СберИнтертеймент») Макар Кожухов объявил об уходе. «Всем спасибо! Это было великолепно! Настало время двигаться дальше!», — написал он на своей странице в Facebook. Уход Кожухова подтвердили в Okko.

Он перейдет в Premier, рассказала в своем Telegram-канале директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая со ссылкой на источник. Sostav направил Кожухову запрос.