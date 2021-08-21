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Эксперт назвал выгодную альтернативу биткоину

Елена Прошина
46 минут назад

Криптовалюта Ethereum растет в цене быстрее биткоина и вызывает больший интерес у корпораций-гигантов, поэтому самое время обратить на нее внимание. Об этом сообщил руководитель брокерской компании J2TX Артем Моисеев, чьи слова цитирует РИА Новости/Прайм.

Эксперт назвал выгодную альтернативу биткоину
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Агентство напомнило, что Microsoft разработал систему борьбы с пиратством на основе блокчейна Ethereum, благодаря чему пользователи смогут анонимно сообщить о нарушениях и получить в награду немного ETH.

"Мы разделяем оптимизм IT-гиганта и тоже считаем, что в моменте Ethereum смотрится интереснее, чем биткоин, показывая более быстрые темпы роста. Во многом это связано именно с его большей универсальностью в технологии блокчейна и существенным потенциалом реального использования, чем и воспользовался Microsoft", — сказал Моисеев.

Он считает, что из спекулятивных соображений точкой входа может быть цена в 2 700 долларов за Ethereum. Вместе с тем для долгосрочных инвестиций эту криптовалюту можно покупать и по текущей цене в 3 200 долларов, так как в перспективе шести месяцев Ethereum, как ожидается, может вырасти до 4 500 долларов.

По его словам, в свою очередь цена на биткоин поднялась до 42 000 долларов, и в ближайшие дни будет понятно, преодолеет ли она планку в 48 000 долларов. В этом случае, считает Моисеев, у валюты откроется путь к 54 000 долларов.

"Однако возможен и медвежий сценарий, если сил для нового роста не хватит", — подвел итоги эксперт.

Рынки,Microsoft,
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