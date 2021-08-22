Ситуация критическая: Украина столкнулась с нехваткой топлива

Ситуация с запасами топлива на Украине, которые значительно ниже плановых, близка к критической. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компаний «Укртрансгаз» и «Укрэнерго».

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Так, запасы газа в хранилищах в августе оказались на 30 процентов ниже, чем в прошлом году, следует из данных «Укртрансгаза». По состоянию на 15 августа этого года они были заполнены на 57 процентов (17,6 миллиарда кубометров газа). В 2020 году в это же время этот показатель составлял 77,1 процента (23,8 миллиарда кубометров).

По плану на складах украинских ТЭС должно быть 1359 тысяч тонн угля. Однако, по данным «Укрэнерго», запасов топлива на 36,4 процента меньше. Кроме того, не работают 15 энергоблоков. В компании подчеркнули, что ситуация с накоплением угля в стране критическая. Поэтому Украина может не успеть полноценно подготовиться к отопительному сезону.