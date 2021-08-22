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Названы признаки самых надежных валют

Lenta.ru
1 час назад

Самыми надежными валютами являются доллар и евро, поскольку они обеспечены объемами экономик и международной торговли стран эмитентов. Об этом агентству «Прайм» рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Экономист назвал признаки самых надежных валют
Фото: Joe Raedle/Newsmakers / Getty ImagesJoe Raedle/Newsmakers / Getty Images

Экономист предостерег россиян от «культа высокого номинала денег». По его словам, дорого стоящие валюты могут быть следствием искусственно завышенных показателей, и инфляция рано или поздно приведет их к реальной стоимости.

Тузов добавил, что ключевым достоинством американской и европейской валют является их ликвидность. А, например, кувейтский динар, который стоит в три раза дороже доллара, вряд ли получится быстро продать без потерь.

18 августа управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий назвал валюты, которые могут обвалиться в случае следующего кризиса. Как считает финансист, кризис может разразиться, когда США поднимут ставки, и валютный долг рискует стать дороже. В риске находятся постсоветские страны, у которых высокая доля внешнего заимствования в валюте: Грузия, Украина, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия. Также кризис может коснуться крупных развивающихся стран, таких как Турция, Парагвай и Вьетнам. Однако Россию он на этот раз не коснется из-за того, что у страны резервы превышают размер долга.

Рынки,Андрей Русецкий,
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