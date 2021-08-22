Экономист назвал признаки самых надежных валют

Самыми надежными валютами являются доллар и евро, поскольку они обеспечены объемами экономик и международной торговли стран эмитентов. Об этом агентству «Прайм» рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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Экономист предостерег россиян от «культа высокого номинала денег». По его словам, дорого стоящие валюты могут быть следствием искусственно завышенных показателей, и инфляция рано или поздно приведет их к реальной стоимости.

Тузов добавил, что ключевым достоинством американской и европейской валют является их ликвидность. А, например, кувейтский динар, который стоит в три раза дороже доллара, вряд ли получится быстро продать без потерь.