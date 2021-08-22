Goldman Sachs: талибы обрушат доллар

Главный экономист банка Goldman Sachs и бывший министр финансов Великобритании Джим О'Нил считает, что победа "Талибана" (террористическое движение, запрещено в России) спровоцирует серьезное падение доллара США, передает Project Syndicate.

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Процессы в мировой финансовой системе уже начали это демонстрировать, отмечает О'Нил.

Он обращает внимание на то, что ранее доллар смог пережить другие сильные потрясения. В частности, падение Сайгона в 1975 году и фиаско Соединенных Штатов в Ираке после вторжения в 2003 году.

Однако тогда ситуация была несколько иной, замечает экономист. Тогда большинство стран не стремились к тому, чтобы их валюты свободно колебались по отношению к доллару. Также страны, имевшие достаточный экономический вес, чтобы влиять на глобальную валютную систему – Япония, Германия и Китай – сознательно решили этого не делать. Помимо этого, США стремились всеми силами удержать на плаву нынешнюю систему.

Сейчас МВФ будет работать над пятилетним пересмотром состава и оценки корзины SDR, пишет О'Нил. И если в результате данного пересмотра доля юаня в корзине увеличится, это будет означать, что мировая валютная система неизбежно эволюционирует. Рост доли КНР в мировой экономике говорит о необходимости фундаментальной перебалансировки. А рост доли юаня в корзине SDR не может оставаться незаметным для мировой финансовой системы, заключает автор.