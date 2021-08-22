Goldman Sachs: талибы обрушат доллар

Главный экономист банка Goldman Sachs и бывший министр финансов Великобритании Джим О'Нил считает, что победа "Талибана" (террористическое движение, запрещено в России) спровоцирует серьезное падение доллара США, передает Project Syndicate.
Процессы в мировой финансовой системе уже начали это демонстрировать, отмечает О'Нил.
Он обращает внимание на то, что ранее доллар смог пережить другие сильные потрясения. В частности, падение Сайгона в 1975 году и фиаско Соединенных Штатов в Ираке после вторжения в 2003 году.
Однако тогда ситуация была несколько иной, замечает экономист. Тогда большинство стран не стремились к тому, чтобы их валюты свободно колебались по отношению к доллару. Также страны, имевшие достаточный экономический вес, чтобы влиять на глобальную валютную систему – Япония, Германия и Китай – сознательно решили этого не делать. Помимо этого, США стремились всеми силами удержать на плаву нынешнюю систему.
Сейчас МВФ будет работать над пятилетним пересмотром состава и оценки корзины SDR, пишет О'Нил. И если в результате данного пересмотра доля юаня в корзине увеличится, это будет означать, что мировая валютная система неизбежно эволюционирует. Рост доли КНР в мировой экономике говорит о необходимости фундаментальной перебалансировки. А рост доли юаня в корзине SDR не может оставаться незаметным для мировой финансовой системы, заключает автор.
15 августа 2021 года талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана после вывода американских войск из страны.