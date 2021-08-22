Экономист предупредил о приближении неразрешимого кризиса

Российский экономист Михаил Делягин заявил, что скоро человечество столкнется с невиданным планетарным кризисом, которого не было за всю историю. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

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Делягин утверждает, что к новому катаклизму приведут несколько факторов, которые будут угрожать человечеству. Одновременно резко ухудшится состояние экологии, здравоохранения, ситуация с ресурсами и продовольствием. Положение усугубит политический кризис. Возрастёт количество глав государств, которые захотят быстро решить возникшие проблемы с помощью грубой силы.

В итоге человечество может зайти в тупик. Кризис будет носить структурный и глобальный характер, обычные методы не помогут его преодолеть.

Эксперт предрекает, что лидерам мировым лидерам для борьбы с планетарным кризисом придется реально, а не декларативно объединить усилия. Сделать это будет непросто: сейчас в борьбе с пандемией большинство стран предпочитает занимать изоляционную позицию.