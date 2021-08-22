«Самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах. Украина должна готовиться к этому - к тому, что Европа будет значительно более независимой от газа», - заявила Меркель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.