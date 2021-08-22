Канцлер Германии Ангела Меркель назвала срок, когда Европа перестанет закупать российский газ или будет импортировать его в небольших объемах. По её мнению, это произойдет через 25 лет, сообщает РИА «Новости».
«Самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах. Украина должна готовиться к этому - к тому, что Европа будет значительно более независимой от газа», - заявила Меркель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По ее словам, Киев должен подготовить план действий к тому моменту, когда его газотранспортная система станет ненужной. В качестве альтернативы Меркель предложила Украине «сотрудничать по водороду».
При этом канцлер подчеркнула, что на сегодня ничто не может заменить российский газ. Все проекты с другим видом топлива будут развиваться пошагово.
В воскресенье, 22 августа, канцлер ФРГ прибыла в Киев с официальным однодневным визитом. До этого она побывала в Москве и провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным.