Продажи красной икры в России упали на 20%

За год продажи красной икры и её заменителей упали на 20%, сообщили в компании GfK, которая отслеживает траты в 20 000 домохозяйств по всей стране. По данным исследователей из Ipsos, большинство россиян употребляют икру реже одного раза в месяц. Аналитики видят причину падения спроса в росте цен и в снижении доходов. Возросший улов лососёвых может изменить ситуацию.

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В GfK проанализировали данные с июля 2020 по июнь 2021 года и сравнили полученные результаты с аналогичным периодом прошлых лет. Помимо продаж натуральной красной икры, которую получают из горбуши, нерки и других лососёвых рыб, в статистику попала её имитация — дешёвая продукция из морских водорослей, внешне напоминающая икру, сообщил РБК.

Выяснилось, что за последний год россияне покупали в магазинах икру и её заменители на 7,5% реже, чем годом ранее. При этом продажи натурального продукта снизились, а водоросли показали небольшой рост: какой — в GfK не уточнили. В среднем потребители покупают красную икру раз в пять месяцев, приобретая по 236 г упакованного продукта.

По данным Ipsos, во втором квартале 2021 года красную икру потребляли 18,5% жителей крупных российских городов по сравнению с 20,4% годом ранее. Три четверти россиян (74,2%) едят икру реже одного раза в месяц, ещё 14% — раз в месяц, ежедневно этим деликатесом лакомятся лишь 0,2% опрошенных.

Причиной падения спроса в GfK назвали рост цен, обусловленный низким выловом. В среднем 1 кг лососёвой икры стоил в июне 4800 рублей, сообщили в Росстате, это на 33% больше, чем годом ранее. Цены достигли 10-летнего максимума, отмечают аналитики.