Безработица капитулирует: "Цифра" изменит рынок труда в РФ

Под влиянием "цифры" меняются не только такие быстрорастущие и восприимчивые к инновациям сектора экономики, как коммуникационные услуги, IT, энергетика, финансы, здравоохранение и т.д., но и такая консервативная до недавних пор сфера, как рынок труда. Его завтрашним днем становится платформенная экономика.

Фото: Александр Корольков Александр Корольков

Как рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, согласно проведенному исследованию "Международный опыт позитивного влияния платформенной экономики на национальные рынки труда", многие тенденции и практики, уже сегодня нашедшие широкое применение за рубежом, оказывают свое влияние на формирование инновационных подходов в этом сегменте и в нашей стране.

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Авторы исследования распределили страны по двум основным типам. К первому отнесли государства с либеральной рыночной экономикой, где работодатели, как правило, полагаются на рыночные формы координации заработной платы и развития навыков (Великобритания, США). Ко второму - страны с координированной рыночной экономикой, где работодатель в основном организует переговоры с несколькими субъектами: органы государственного контроля, профсоюзы и объединения работников, антимонопольные органы. Сюда причислили Финляндию, Францию, Германию и - с некоторыми оговорками - Китай и Индию. Россия в этой классификации находится в группе стран с координированной рыночной экономикой.

Общей и безусловной для всех стран закономерностью стало то, что платформенная занятость позволяет эффективно бороться с безработицей. Она перестала быть проблемой даже в КНР, страной почти с полуторамиллиардным населением. Сегодня в Китае до трети общего числа рабочих мест обеспечены платформенными решениями.

"Возможность получения дохода через платформы снижает реальный уровень безработицы и сглаживает остроту социальных противоречий, оздоравливая общественный климат. Платформенная экономика буквально пожирает безработицу", - отмечает Журавлев. Например, в минувшем году в платформенной экономике работало более 64 миллионов американцев. А к 2027 году в платформенной экономике США будет занято более половины рабочей силы. Во Франции с 2016-го по 2020 год каждое четвертое рабочее место в парижском регионе создано платформенной экономикой.

Кроме того, в сфере инноваций платформенные решения на рынке труда способствуют росту наукоемких производств и предотвращают утечку мозгов. Если лить сталь удаленно пока не научились, то заниматься IT, научными исследованиями и любыми производствами, которые требуют "мозга больше, чем рук", можно на базе платформенной экономики. А упрощение коммуникации в гораздо большей степени позволяет включить в нее не только людей, находящихся в других регионах, но и решить острейшую проблему трудоустройства людей с ограниченными возможностями.

Повышают свою эффективность и социальные лифты. Главное, что дает с точки зрения социальной адаптации платформенная занятость, - это возможность образования. Оно требует не только денег, но и времени, а работать на промышленном предприятии и одновременно учиться гораздо труднее, чем учиться и работать дома. Платформенная занятость меняет и самообразование. Кроме того, платформы способствуют росту занятости среди людей, не обладающих высокой квалификацией или вынужденных менять квалификацию в результате роботизации и инноваций.

Но главное изменение, которое привносит платформенная занятость на рынок труда, - это изменение самой его структуры. Если классический рынок труда подразумевает мерцательный характер взаимодействия работник - работодатель (при найме на работу вакансия закрывается, и работник не представлен в качестве соискателя), то в платформенной экономике он постоянно присутствует на рынке, предлагая свои профессиональные навыки практически всем заинтересованным работодателям. Таким образом, уравниваются возможности работодателя и работника. Ранее такое неравенство нивелировали профсоюзы, сегодня эту же функцию вполне способны заменить цифровые форматы. "В условиях платформенной занятости вы можете работать в десяти местах, у вас появляется возможность постоянного присутствия на рынке. Выбрав один вид деятельности, вы не закрываете для себя возможность выбрать что-то другое", - отметил профессор кафедры непроизводственной сферы и социальных технологий Академии труда и социальных отношений Михаил Бочаров.

Наряду с переформатированием самого рынка труда, платформенная занятость влияет и на социально-экономическую среду новой экономики, основанной на цифре. Как считает основатель и координатор исследовательского центра "RuGenerations - Теория поколений в России" Евгения Шамис, благодаря платформенной занятости, можно стать потребителем инновационных сервисов раньше, чем они официально войдут на те или иные территории. Но и регионы могут извлекать из платформ выгоду, формируя новые центры компетенций и инновационные кластеры. "Сам регион, если люди из него не уезжают, получает формирование компетентной группы. Люди остаются, а их квалификация растет. Регион начинает накапливать высококвалифицированные кадры. Так уже произошло в Ирландии, где компании, созданные на базе кол-центров, постепенно переросли в большее", - рассказала эксперт.

Развитие регионов с использованием инновационных инструментов на рынке труда - задача для России не только актуальная, но и посильная. По словам Бочарова, специфика платформенной экономики заключается в том, что она постоянно растет. Также появляются платформы совместного пользования, например, при аренде жилья. Они произвели революцию в сфере доступа к активам вместо владения активами.

Но развитие платформенной экономики несет и ряд рисков, отмечает эксперт. "Есть риски использования персональных данных, мошенничество в сети и рост комиссионных сборов, отсутствие прав, преференций, таких, как отпуска, пенсии, проблемы нестабильности доходов, технического обслуживания и капитальных затрат, безопасность транзакций и платежей. Все это - не решенные пока вопросы", - отметил М. Бочаров.

Сегодня платформенную экономику называют множеством терминов: экономика доступа, экономика возможностей, экономика распределения, мобильная экономика, циркулярная, деловой капитализм, экономика совместного потребления. Эти названия указывают на направления ее развития, в том числе в сегменте трудовых отношений. И если в конце ХХ века было время высокотехнологичной миграции, то сейчас - высокотехнологичной интеграции. "Чем больше участников платформенных решений, тем больше мультипликативный эффект для всей экономики", - уверен заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. При этом контроль и регулирование необходимы, считает эксперт, но не должны сдерживать развитие платформ. По его словам, 50-60 процентов новых проектов в той или иной степени подвязаны на платформы. В то же время недостаток российского рынка - недостаточно платформенных решений, направленных именно на высококлассных специалистов.