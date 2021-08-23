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Курс биткоина превысил 50 тысяч долларов впервые с мая

Lenta.ruиещё 8
1 час назад

Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена биткоина впервые с мая 2021 года превысила $50 тысяч
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 05.42 по московскому времени курс биткоина рос в цене на чуть более 2,5 процента до свыше 50 тысяч долларов. Позднее курс первой криптовалюты уменьшился и находился в районе 49,9 – 49,8 тысячи.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,33 процента до 49 915 долларов.

20 июля сообщалось, что биткоин упал в цене более чем на шесть процентов — до 29,6 тысячи долларов. Падение самой популярной криптовалюты произошло после большой распродажи на мировых фондовых рынках, а также на фоне новостей из Китая. Народный банк КНР приказал крупным финансовым институтам страны перестать проводить операции с криптовалютой.

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