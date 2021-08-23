Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов

Россия получила от Международного валютного фонда 18 миллиардов долларов в виде специальных прав заимствования (SDR) по программе антикризисного распределения средств фонда. Соответствующее решение МВФ вступило в силу 23 августа. Оно предполагает распределение между странами-участницами SDR на 456 миллиардов долларов.

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Специальные права заимствования - это искусственное средство для расчетов МВФ, не имеющее физической формы. Курс SDR определяется на основе обменных курсов корзины валют. Сейчас в обращении находится 204 миллиарда, а теперь общее количество доведено до 660 миллиардов. Ранее фонд выпускал SDR на 250 млрд долларов в 2009 году, чтобы помочь мировой экономике справиться с последствиями глобального финансового кризиса.

В МВФ сказали, что дополнительный выпуск станет подспорьем для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Больше половины суммы получили развивающиеся страны. Распределение прошло согласно квотам, то есть долям стран в капитале фонда, которые определяются по специальной формуле с учетом ВВП, платежного баланса и международных резервов. Самая большая квота у США - 17,4%. Россия держит 2,71%.

Для использования SDR вне внутренних транзакций с МВФ необходимо их конвертировать. Страны могут распоряжаться ими как и обычными деньгами - занимать, давать в залог, обмениваться и так далее, а само по себе распределение не имеет каких-то условий или обязательств.

Как рассказала РБК главный экономист "Ренессанс Капитала" по России и СНГ Софья Донец, для обмена SDR на твердую валюту нужно заключить соглашение со страной, которая согласится на такой обмен, или же получить валютное финансирование по кредитной программе МВФ.