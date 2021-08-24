Европа решила помочь проигрывающим Китаю компаниям

В Евросоюзе работают над мерами, которые позволят поддержать производство редкоземельных магнитов, важных для электромобильного сектора, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Работающим в отрасли европейским компаниям предложат помощь для того, чтобы они смогли конкурировать с Китаем.

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На данный момент европейские предприятия утверждают, что они проигрывают китайским, поскольку те получают значительные субсидии на сырье, обеспечивающие им 90-процентную долю на мировом рынке таких магнитов. В Брюсселе предполагают, что европейским компаниям либо предложат дешевое финансирование, либо компенсируют более высокую стоимость сырья.

Меры поддержки, предлагаемые в Европе, следуют за аналогичными изменениями в США, где ранее производителям предложили налоговые вычеты. США, Британия и Евросоюз хотят расширить производство суперсильных магнитов, используемых в электромобилях, чтобы достичь целей по снижению углеродных выбросов и сократить зависимость от Китая.

В настоящее время производители электромобилей на Западе стараются ограничить использование магнитов из редкоземельных металлов именно из-за рисков, связанных с импортом. Это может поставить под угрозу революцию в автопромышленности, потому что такие магниты исключительно эффективны — отказ от них сокращает время работы электрокара от одной зарядки. В США вопрос импорта редкоземельных металлов считают государственно значимым.