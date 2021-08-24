Цены на газ в Европе снова начали резко расти

Цена на газ в Европе 24 августа снова резко поднялась на 10% и вновь находится на отметке $550 за одну тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На прошлой неделе цена газа в Европе достигала рекордных $580 за одну тысячу кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на $100 — на сообщении «Газпрома» о возможных поставках 5,6 млрд куб. м газа по «Северном потоку — 2» уже в 2021 году.

Ранее сообщалось, что акции «Газпрома» превысили стоимость в 300 рублей за бумагу впервые с 2008 года. Это связано с новостями о скором запуске «Северного потока — 2» и ажиотажным спросом на акции в Европе.

Стоимость акций «Газпрома» в ходе торгов на Московской Бирже выросла на 1,11% и в моменте достигала 301 рубля за «бумагу». Это максимальный показатель стоимости за одну обыкновенную акцию компании с лета 2008 года. К 10:30 мск акции замедлили рост и торговались на уровне 299,5 рубля за «бумагу» (+0,61%).