Азия решила заработать на излишках топлива

Распространение «дельта»-штамма коронавируса резко снизило спрос на дизельное топливо в Азии. Как пишет Bloomberg, излишки горючего направятся в Европу и помогут странам-производителям заработать на экспорте.

Фото: Reuters Reuters

Спрос на дизельное топливо в Азии впервые резко упал в 2020 году, когда по континенту начал распространяться COVID-19 — тогда нефтетрейдеры решили отправлять танкеры с избытками за рубеж. Распространение более заразного варианта коронавируса может повторить сценарий, который произошел в начале пандемии.

Аналитик из Energy Aspect Сандра Октавия отметила, что затраты на производство дизельного топлива в Азии все еще превышают выгоду от его продажи, даже несмотря на сокращение экспорта из Китая. Поставки стали меньше, а поднять цены так и не удалось — из-за вспышки «дельта»-штамма спрос упал сильнее.

Европейские страны, наоборот, активно восстанавливаются от последствий пандемии, и спрос на нефть в регионе растет. Поэтому Азии будет выгодно вывозить дизель туда, где его можно дороже продать. Эксперт считает, что наиболее вероятными направлениями для экспорта станут Европа и Африка.

По прогнозам аналитиков, в августе избыток дизельного топлива в Азии составит около 600 тысяч баррелей в день. При этом, как предсказывает компания Facts Global Energy, спрос на нефть в регионе на фоне «дельта»-варианта опустится до 1,2 миллиона баррелей в день.