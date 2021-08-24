Грузия захотела отказаться от российской пшеницы

Грузия захотела отказаться от пшеницы из России — основного поставщика зерна в страну. За последние 10 дней импорт российских злаков подорожал примерно на $20 (около 1500 рублей), и теперь грузинский бизнес ищет альтернативные источники. Новым партнёром может стать Казахастан — из-за нестабильной политической ситуации в Афганистане местные производители могут переориентировать свои поставки в Грузию.

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По данным Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии, стоимость импортируемой из России пшеницы выросла в среднем до $280–285 за тонну. Глава объединения Леван Силагава уточнил, что вопрос с импортом из Казахстана решится после 15 сентября, когда там начнётся сбор урожая пшеницы. Он отметил: ситуация с ценами и объёмом продукции у самих казахстанских экспортёров сейчас плохая. Однако в Грузии рассчитывают, что Нур-Султан переориентирует свои поставки с афганского рынка на другие страны.

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Среди других возможных поставщиков Силагава назвал Румынию, Венгрию и Францию. Однако в 2021 году пшеница из стран Евросоюза тоже преодолела «барьер психологически высоких цен», заметил эксперт. Что касается Украины, то выращиваемая там пшеница всегда дороже российской, добавил он. Из-за этого за последние 10 лет импорт в Грузию оттуда был незначительным.

В 2020 году Грузия импортировала 490 900 тонн пшеницы, на Россию пришлось 99,5% всего объёма поставок, отметил «Интерфакс». В январе — июне 2021 доля российских экспортёров снизилась до 83,3%. Ежегодно Грузия потребляет около 650 000 тонн пшеницы, из которой сама выращивает лишь 15%.

Экспортная пошлина

В конце 2020 года российское правительство объявило о мерах для борьбы с ростом цен на продукты в России. В частности, с 15 февраля по 30 июня ввели квоту на экспорт зерновых культур в объёме 17,5 млн тонн, а также экспортную пошлину. С 15 февраля она составляла 25 за тонну, а с 1 марта — 50 за тонну. Однако с 2 июня в России начал действовать новый механизм расчёта экспортной пошлины, который снизил её размер до $21 при цене в $230 за тонну.