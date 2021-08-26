В России допустили отказ от «белорусской» схемы ввоза товаров

Спрогнозирован отказ от «белорусской» схемы ввоза товаров в Россию после отмены Минском нулевого НДС для товаров, завозимых в страну для последующего экспорта. Об этом заявили опрошенные РБК участники рынка.

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По мнению российских таможенных брокеров, после 31 августа число российских предпринимателей, использующих «белорусский» коридор, сократится минимум вдвое.

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С этого дня перестанет действовать указ президента Белоруссии от 2011 года, который освобождал от налога на добавленную стоимость товары, ввозимые в эту страну лицами, обладающими статусом уполномоченного экономического оператора и включенными в реестр владельцев таможенных складов и/или складов временного хранения, при условии, что впоследствии они экспортируют эти товары в другие страны.

Президент таможенного представителя «КВТ Сервис» Юлия Шленская отметила, что раньше российские компании могли ввозить товары через Белоруссию, привлекая местных таможенных операторов. По ее словам, это позволяло им платить НДС не в момент ввоза, а позже не позднее 20-го числа месяца, в который компания приняла товар на учет. «Благодаря этому коммерсанты могли отсрочить момент, когда придется изъять средства из оборота на уплату налога», — сказала она.

Коммерческий директор логистического оператора ГК AKFA Алексей Чернышев в свою очередь отметил, что таможенные органы Белоруссии «не так тщательно проверяли таможенную стоимость, что позволяло уплачивать пошлины кратно меньше, чем должно было быть». Гендиректор компании «Универсальные грузовые решения» Сергей Мартьянов предрек, что в связи с нововведением после 31 августа число российских компаний, которые ввозили товары через Белоруссию, упадет на 50-70 процентов.