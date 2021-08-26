Деньги сгорят: финансист предупредил о рисках для новичков на бирже

Благодаря упрощению доступа на биржу на фондовом рынке появилось большое число новых клиентов. Однако из-за отсутствия опыта вложенные деньги новичков "могут просто сгореть", заявил агентству «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

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По его словам, ключевой ошибкой новых инвесторов является высокая концентрация позиций.

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«К примеру, на СПБ бирже на топ-10 акций приходится почти 50% оборотов (из 1600 акций). Чем выше доля одной позиции в портфеле, тем больше вероятность получить положительный результат, но и выше риск получить результат отрицательный против общего рыночного движения», — указывает эксперт.

Для точечного инвестирования необходимо анализировать акцию и постоянно отслеживать ее динамику, подчеркнул Русецкий. Специалист считает целесообразным при отсутствии времени на торговлю держать как можно больше позиций в портфеле, либо приобретать готовые продукты – открытые, либо биржевые паевые инвестиционные фонды.

Стоит также не забывать о рисках торговли с привлечением заёмных средств (маржинальная торговля), считает Русецкий.

Ещё одной тенденцией последних лет является получение информации из соцсетей, а не из специализированных источников. Зачастую люди больше доверяют тому, что написано анонимами, чем профессионалам, указал специалист. Он советует перепроверять сведения в разных источниках.

Русецкий также отметил, что профессиональные инвесторы совершают сделки ближе к вечеру после получения информации утром и изучения ее в течения всего дня.

«Вывод простой: всегда анализируйте полученную информацию, проверяйте свои источники», — подчеркнул он.

Эксперт также назвал время важным аспектом. Рассчитывать на получение сверхрезультатов на коротком промежутке времени, по его мнению, не стоит. Долгосрочный подход с большой долей вероятности принесёт положительную доходность, заключил Русецкий.