Деньги сгорят: финансист предупредил о рисках для новичков на бирже

Благодаря упрощению доступа на биржу на фондовом рынке появилось большое число новых клиентов. Однако из-за отсутствия опыта вложенные деньги новичков "могут просто сгореть", заявил агентству «Прайм» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
По его словам, ключевой ошибкой новых инвесторов является высокая концентрация позиций.
«К примеру, на СПБ бирже на топ-10 акций приходится почти 50% оборотов (из 1600 акций). Чем выше доля одной позиции в портфеле, тем больше вероятность получить положительный результат, но и выше риск получить результат отрицательный против общего рыночного движения», — указывает эксперт.
Для точечного инвестирования необходимо анализировать акцию и постоянно отслеживать ее динамику, подчеркнул Русецкий. Специалист считает целесообразным при отсутствии времени на торговлю держать как можно больше позиций в портфеле, либо приобретать готовые продукты – открытые, либо биржевые паевые инвестиционные фонды.
Стоит также не забывать о рисках торговли с привлечением заёмных средств (маржинальная торговля), считает Русецкий.
Ещё одной тенденцией последних лет является получение информации из соцсетей, а не из специализированных источников. Зачастую люди больше доверяют тому, что написано анонимами, чем профессионалам, указал специалист. Он советует перепроверять сведения в разных источниках.
Русецкий также отметил, что профессиональные инвесторы совершают сделки ближе к вечеру после получения информации утром и изучения ее в течения всего дня.
«Вывод простой: всегда анализируйте полученную информацию, проверяйте свои источники», — подчеркнул он.
Эксперт также назвал время важным аспектом. Рассчитывать на получение сверхрезультатов на коротком промежутке времени, по его мнению, не стоит. Долгосрочный подход с большой долей вероятности принесёт положительную доходность, заключил Русецкий.
Как заявила технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова, среди типичных финансовых ошибок россиян - отсутствие накоплений, розничное инвестировании без нужных знаний и навыков, отказ от финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям.