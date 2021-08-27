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Эксперт спрогнозировал стоимость авиабилетов осенью

Lenta.ru
1 час назад

Независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев заявил, что уже сейчас можно сделать прогноз на стоимость авиабилетов осенью. По мнению специалиста, упасть в цене могут поездки на российские курорты, передает радио Sputnik.

Эксперт спрогнозировал стоимость авиабилетов осенью
Фото: PixabayPixabay

Яковлев объяснил, что сейчас заканчивается конец отпусков, как и туристический сезон. Кроме того, погода не будет уже такой хорошей, поэтому билеты на российские курорты осенью могут подешеветь. «Это не стопроцентный шанс, но он есть», —спрогнозировал специалист.

При этом авиабилеты на наиболее популярные туристические направления среди россиян — Турция и Египет — продемонстрируют разнонаправленную динамику цен. Первый курорт может уменьшить цены, если успешно справится с последствиями пожаров. Однако билеты в Египет вряд ли подешевеют, поскольку осень — наиболее подходящее время для поездок туда.

«В лучшем случае билеты останутся на том уровне, что есть сейчас, но мне кажется, что они будут дорожать. Сейчас там слишком жарко, поэтому дешевые билеты, но осень — это египетский сезон», — заключил Яковлев.

Ранее Россия полностью возобновила авиасообщение с тремя странами — Доминиканой, Чехией и Южной Кореей. Кроме того, с 27 августа увеличится число квот на регулярные рейсы в Египет, на курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Рынки,Дмитрий Яковлев,ИА Sputnik,
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