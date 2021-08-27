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Курс рубля взлетел на фоне заявлений из США

Елена Прошина
29 минут назад

Рубль резко усилил свой рост на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Как сообщает РИА Новости, чиновник прокомментировал инфляцию в стране и заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск временным явлением.

Курс рубля взлетел на фоне заявлений из США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 17.40 по Московскому времени курс доллара расчётами на «завтра» снизился на 51 копейку, до 72,72 рублей, а курс евро – на 33 копейки, до 86,91 рубля. По данным Московской биржи, до выступления главы доллар терял около 20 копеек, а евро – 10 копеек.

Выступая на симпозиуме Пауэлл отметил, что в стране верят в возвращение уровня инфляции до 2%. При этом глава ФРС не назвал сроков сворачивания поддержки экономики, отметив, что на рынке труда есть достаточный прогресс, хоть властям и нужно продолжать мониторинг.

Рынки,Джером Пауэлл,ФРС,
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