Курс рубля взлетел на фоне заявлений из США

Рубль резко усилил свой рост на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Как сообщает РИА Новости, чиновник прокомментировал инфляцию в стране и заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск временным явлением.

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По состоянию на 17.40 по Московскому времени курс доллара расчётами на «завтра» снизился на 51 копейку, до 72,72 рублей, а курс евро – на 33 копейки, до 86,91 рубля. По данным Московской биржи, до выступления главы доллар терял около 20 копеек, а евро – 10 копеек.