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Акции «Манчестер Юнайтед» взлетели после возвращения Роналду

Lenta.ru
35 минут назад

Акции «Манчестер Юнайтед», который объявил о возвращении в клуб Криштиану Роналду, резко подорожали в ходе торгов 27 августа, свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи. К моменту написания новости бумаги достигали отметки в 18,61 доллара (рост на 7,43 процента), на максимуме стоимость взлетала более чем на 9 процентов.

Акции «Манчестер Юнайтед» взлетели после возвращения Роналду
Фото: ReutersReuters

О том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вновь стал футболистом «Манчестер Юнайтед», клуб сообщил на своей странице в Instagram. О финансовых условиях и длительности контракта не уточнялось.

Затем в команде уточнили, что согласовали переход с «Ювентусом», а о подписании контракта с Роналду будет объявлено после согласования с игроком зарплаты, получения визы и успешного прохождения медосмотра.

До того Роналду с 2018 года выступал за туринский «Ювентус», но главный тренер итальянской команды 27 августа сообщил об уходе футболиста. За «Манчестер Юнайтед» Роналду играл с 2003 по 2009 год, став вместе с клубом трехкратным чемпионом Англии и выиграв Лигу чемпионов.

Рынки,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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