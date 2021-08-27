Акции «Манчестер Юнайтед» взлетели после возвращения Роналду

Акции «Манчестер Юнайтед», который объявил о возвращении в клуб Криштиану Роналду, резко подорожали в ходе торгов 27 августа, свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи. К моменту написания новости бумаги достигали отметки в 18,61 доллара (рост на 7,43 процента), на максимуме стоимость взлетала более чем на 9 процентов.

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О том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вновь стал футболистом «Манчестер Юнайтед», клуб сообщил на своей странице в Instagram. О финансовых условиях и длительности контракта не уточнялось.

Затем в команде уточнили, что согласовали переход с «Ювентусом», а о подписании контракта с Роналду будет объявлено после согласования с игроком зарплаты, получения визы и успешного прохождения медосмотра.