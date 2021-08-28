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В Госдуме предложили отказаться от металлических рублей

Елена Прошина
1 час назад

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев считает оправданным вывод из обращения в России металлических денег. Об этом пишет URA.RU.

В Госдуме предложили отказаться от металлических рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С точки зрения нашего товарооборота и взаимоотношений между физлицом и предоставляющими услуги, металлические деньги надо убирать. Это будет дешевле и целесообразнее для государства», - считает Жигарев.

Он пояснил, что изготавливать металлические деньги дороже, чем бумажные. Себестоимость чеканки одной монеты гораздо выше ее номинала. Депутат вспомнил, что в 1990-х годах существовал своеобразный бизнес, когда скупали пятикопеечные монеты и сдавали их в переработку как металлический лом. По его словам, сейчас в этой сфере в России сложилась похожая ситуация.

Он отметил, что сейчас российские граждане при проведении денежных операций гораздо чаще пользуются банковскими картами, нежели наличными. И даже чаевые, по его словам, можно оставить при помощи QR-кода.

Рынки,Сергей Жигарев,Госдума,РИА Ura.ru,
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