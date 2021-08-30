Победа талибов грозит обрушить доллар

Афганистан называют «кладбищем империй». Это Бермудский треугольник, в котором начинается закат великих империй. Увязла Британская империя. Потом в ловушку попал СССР. Очередь дошла до могущественных США. Повальное бегство и паника в аэропорту Кабула — это цветочки. Впереди у Америки — настоящие проблемы из-за Афганистана.

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Главный экономист банка Goldman Sachs и экс-министр финансов Великобритании Джим О’Нил заявил, что победа движения «Талибан»* угрожает обвалом доллара.

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Поскольку мировая финансовая система завязана на долларе, прогноз не может оставить равнодушным самого далекого от политики человека. Хотя доллар со времен Бреттон-Вудских соглашений является самой устойчивой валютой, он не застрахован от кризисов. Самые серьезные связаны с поражением во Вьетнаме в 1975 году и агрессией против Ирака в 2003 году. Однако тогда крупнейшие финансовые игроки — Германия, Япония, Китай — поддержали американскую валюту, поскольку крепко сидели на долларовом крючке.

Сейчас в мире совершенно иная расстановка сил. США и Китай ведут яростную экономическую войну со взаимными санкциями. Однако во всех финансовых корзинах наметился однозначный тренд на увеличение доли китайского юаня в ущерб доллару. МВФ работает над фундаментальной перестройкой мировой экономики с китайским вектором. Евросоюз принял решение о значительном укреплении евро из-за непредсказуемости США и больших потерь после выхода главного компаньона из соглашения с Ираном. Курс США на бесконтрольное печатание купюр, которые когда-то были долларами, способен привести к катастрофе мировой финансовой системы.

Что касается России, то в наших золотовалютных резервах доля доллара теперь ниже, чем у евро и у золота. В 2018 году в долларах хранилось до 50 процентов наших резервов, а теперь — только 21 процент. Кстати, тот же Goldman Sachs предрекает, что российский рубль в 2021 году станет самой доходной валютой. Как известно, деньги любят тишину. Афганистан, куда США вбухали один триллион долларов, — это прелюдия к похоронному маршу. Серия провалов США не могла не ударить по доверию к их валюте. До нокаута далеко, но доллар поплыл. Ситуацию усугубили масштабные вливания в собственную экономику во время пандемии, которые привели к раздуванию финансовых пузырей и лавинообразному росту долговой пирамиды. К тому же тяжким грузом на бюджете лежит обременительная реформа медицинской системы, предпринятая Обамой.

СССР в эпоху Афганистана перестал быть маяком для союзников и для либеральной западной интеллигенции, а США сегодня растеряли многих партнеров, веривших в «светоч демократии и свободы». Бросаем мы своих союзников тоже с легким сердцем. В погоне за мировой гегемонией СССР и США откусили слишком большой кусок — и поперхнулись. Крушение Британской империи занимало воображение Черчилля, а нам до этого далеко, как до Александра Македонского , который, кстати, в Афганистане (Бактрии) нашел любимую супругу Роксану.

Зато ситуация вокруг СССР и США имеет слишком много параллелей. В основе — тяжелый духовный кризис, который в СССР вылился в лавине разоблачительных материалов, перекопавших всю историю, а США привел к вульгарному и варварскому движению BLM и сносу памятников основателям Америки. И, конечно, президент Байден выглядит, как двойник нашего Черненко. Все-таки лидер страны — это символ страны