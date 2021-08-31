Каким будет курс рубля: прогноз до конца года

Доллар хоть и набирает силу к корзине из основных конкурентов, такая динамика не приводит к ослаблению валют развивающихся стран, заявил «Российской газете» Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

Фото: ТАСС ТАСС

«На этот раз ФРС на шаг впереди ряда ведущих мировых центробанков, так как экономика США восстановилась первой среди стран G7. Но смотря шире на мировую экономику, легко увидеть, что Штаты далеко не в лидерах», - подчеркнул эксперт.

Купцикевич указал на то, что помимо «Большой семерки» (G7) нормализацией монетарной политики занимаются многие другие страны. Это помогает поддерживать курс их валют против «американца», отметил он.

Специалист прогнозирует падение доллара к рублю в сентябре до 71-72 за доллар и к 70 – до конца года. Купцикевич считает, что давать прогнозы по росту евро пока трудно из-за плохой экономический ситуации в евро-регионе.

«Это открывает возможность для снижения EURUSD к 1,15 к концу сентября, когда контраст действий ЕЦБ и ФРС проявится после официальных заседаний», – подчеркнул эксперт.

EUR/RUB, по его мнению, в такой ситуации может обвалиться до 82-83 – минимума с июля 2020 года.