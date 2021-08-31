Каким будет курс рубля: прогноз до конца года

Доллар хоть и набирает силу к корзине из основных конкурентов, такая динамика не приводит к ослаблению валют развивающихся стран, заявил «Российской газете» Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.
«На этот раз ФРС на шаг впереди ряда ведущих мировых центробанков, так как экономика США восстановилась первой среди стран G7. Но смотря шире на мировую экономику, легко увидеть, что Штаты далеко не в лидерах», - подчеркнул эксперт.
Купцикевич указал на то, что помимо «Большой семерки» (G7) нормализацией монетарной политики занимаются многие другие страны. Это помогает поддерживать курс их валют против «американца», отметил он.
Специалист прогнозирует падение доллара к рублю в сентябре до 71-72 за доллар и к 70 – до конца года. Купцикевич считает, что давать прогнозы по росту евро пока трудно из-за плохой экономический ситуации в евро-регионе.
«Это открывает возможность для снижения EURUSD к 1,15 к концу сентября, когда контраст действий ЕЦБ и ФРС проявится после официальных заседаний», – подчеркнул эксперт.
EUR/RUB, по его мнению, в такой ситуации может обвалиться до 82-83 – минимума с июля 2020 года.
Как заявил ранее начальник отдела казначейства ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Андрей Махов, приобретение американской валюты может оказаться выгодным в долгосрочной перспективе. Специалист отметил, что на фоне повышения ключевой ставки ЦБ рубль ждет укрепление осенью. По его словам, привлекательность этой валюты повысилась. Он также считает, что доллар колебаться не будет из-за обещаний ФРС США не повышать ставку до 2023 года.