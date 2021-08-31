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Названы лучшие вложения Уоррена Баффета в акции, принесшие ему миллиарды

Газета.Ru
31 минуту назад

Berkshire Hathaway, принадлежащая миллиардеру Уоррену Баффету, в 2020 году решила сделать ставку на японский рынок акций.

Названы лучшие вложения Уоррена Баффета в акции, принесшие ему миллиарды
Фото: ReutersReuters

Корпорация инвестировала $6 млрд в развитие бизнес-центров Японии, и уже сейчас общая стоимость вложений увеличилась до $8 млрд благодаря повышенному спросу и росту цен на сырьевые товары. При этом сами акции бизнес-центров выросли в цене на 30%, сообщает Bloomberg.

Всего Баффет в прошлом году приобрел акции 5 компаний в Японии: Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co. и Sumitomo. При этом, несмотря на то, что Баффет для многих является эталонным инвестором, другие игроки не бросились скупать эти же ценные бумаги, боясь возрастающих рисков на фоне разгула пандемии.

"Он купил в хорошее время. Вложения будут успешными в долгосрочной перспективе", - прокомментировал аналитик Tokai Tokyo Securities Company Хидеки Курибара.

Между тем сам инвестор действительно рисковал, ведь акции были куплены сразу после смены власти в стране, когда премьер Синдзо Абэ покинул свой пост. При этом остальные участники рынка, наоборот, были настроены распродавать японские акции.

В планах Berkshire Hathaway - увеличить свой портфель в бизнес-центрах Японии до 9,9%.

Ранее сообщалось, что налоговое управление США проверит утечку данных о размере уплачиваемого Баффетом подоходного налога.

Рынки,Уоррен Баффет,Синдзо Абэ,Bloomberg,
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