Страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти

Страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились придерживаться принятого в июле плана по увеличению добычи нефти. Такое решение приняли по итогам заседания 1 сентября, сообщила пресс-служба ОПЕК. В сентябре производство увеличат на 400 000 баррелей в сутки. На столько же добыча вырастет и в октябре 2021 года. Исполнение сделки в июле составило 110% от запланированного.

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«Подтверждаем план корректировки добычи и механизм ежемесячной корректировки, утверждённый на 19-й министерской встрече», — говорится в сообщении ОПЕК.

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В ходе заседания 1 сентября также решили продлить до конца года действие механизма компенсации перепроизводства нефти некоторыми странами. Эти экспортёры не полностью придерживались своих обязательств по ограничению добычи и должны компенсировать несокращённые объёмы до октября 2021 года.

Министры ОПЕК+ отметили, что хотя последствия пандемии COVID-19 продолжают вызывать «некоторую неопределённость», фундаментальные показатели рынка укрепились, а коммерческие запасы нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) продолжают падать по мере ускорения восстановления.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 4 октября.

30 августа министр нефти Кувейта Мохаммад Абдулатиф аль-Фарес заявил, что ОПЕК может пересмотреть решение об увеличении добычи нефти, согласованное в конце июля. По его словам, страны-участницы ОПЕК+ должны быть осторожны, поскольку «рынки замедляются», а в некоторых странах началась четвертая волна коронавируса.

В июле «Секрет» рассказывал, что страны — участницы ОПЕК+ достигли итогового компромисса по ограничению добычи нефти до 31 декабря 2022 года. Тогда министры договорились, что с августа добыча нефти будет увеличиваться на 400 000 баррелей в сутки ежемесячно до тех пор, пока действуют ограничения. Сделку планировали утвердить ещё раньше, но ОАЭ отказывались подписывать соглашение, требуя увеличить свою квоту.