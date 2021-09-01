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Акции «Яндекса» вновь рекордно подорожали

News.ru
1 час назад

Акции «Яндекса» на Московской Бирже подорожали до 5653,2 рубля, обновив исторический максимум стоимости. Об этом сообщается на сайте биржи. По состоянию на 11:12 мск акции «Яндекса» стоили 5606 рублей.

Акции «Яндекса» вновь рекордно подорожали
Фото: ТАССТАСС

Накануне «Яндекс» объявил, что полностью выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке», в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, а также увеличит долю в группе компаний «Яндекс.Такси». Общая сумма сделки составит $1 млрд. Советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку, закрыть её планируется до конца года.

Предыдущий рекорд стоимости был зафиксирован в сентябре 2020 года, когда ценные бумаги «Яндекса» дорожали до 4,9 тысячи рублей. Это произошло после сообщений о покупке «Яндексом» компании TCS Group. Однако после отмены этой сделки в октябре того же года акции компании вновь упали.

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