Акции «Яндекса» вновь рекордно подорожали

Акции «Яндекса» на Московской Бирже подорожали до 5653,2 рубля, обновив исторический максимум стоимости. Об этом сообщается на сайте биржи. По состоянию на 11:12 мск акции «Яндекса» стоили 5606 рублей.

Фото: ТАСС ТАСС

Накануне «Яндекс» объявил, что полностью выкупит доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке», в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, а также увеличит долю в группе компаний «Яндекс.Такси». Общая сумма сделки составит $1 млрд. Советы директоров обеих компаний уже одобрили сделку, закрыть её планируется до конца года.