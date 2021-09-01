Падение доллара: рубль укрепился на фоне роста нефти

Впервые с 6 августа курс доллара опускался до 73 рублей, следует из данных Московской биржи.

Однако позже наметилась тенденция к росту. В 15:42 курс "на завтра" составлял 73,03 рубля, а к 15:51 подрос до 73,085 рубля.

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Укрепление рубля происходит на фоне умеренного роста нефти примерно на 0,2%. Баррель Brent торгуется по 71,77 доллара, WTI стоит 68,43 доллара.

Между тем, индекс РТС достиг максимального уровня за последние 9,5 лет - он 1 сентября превысил отметку в 1700 пунктов.

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- К началу осени доллар оказался на большом перепутье, способном определить тренд американской валюты и многих рынков на месяцы вперед.

История подсказывает, что в периоды разворота монетарной политики доллар прибавляет к основным конкурентам, но затем теряет импульс и начинает терять позиции. Такую динамику легко объяснить гибкостью американской экономики: она быстро теряет рабочие места и первыми их восстанавливает. Местный центробанк - ФРС - аналогичным образом был впереди цикла монетарной политики.

На этот раз ФРС на шаг впереди ряда ведущих мировых центробанков, так как экономика США восстановилась первой среди стран G7. Но смотря шире на мировую экономику, легко увидеть, что Штаты далеко не в лидерах.

В частности, в России аналогичным образом ВВП восстановил коронавирусные потери спустя пять кварталов после объявления пандемии. Банк России уже с начала года активно повышает ключевую ставку. Это же касается ряда стран с формирующимся рынком, где центробанки переключились с поддержки экономики на борьбу с инфляцией через сдерживание кредитования.

Южная Корея повысила ставки на прошлой неделе - первой среди развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Следующими обещают стать Новая Зеландия и Австралия.

То есть помимо G7 есть довольно большое число стран, которые нормализуют монетарную политику, и это поддерживает курс их валют против доллара.

Таким образом, доллар хотя и набирает силу к корзине из основных конкурентов, но это не вызывает ослабления валют развивающихся стран, как это мы видели в 2014 году к началу предыдущего "сворачивания" QE.

Текущая ситуация больше походит на ранние 2000-е, когда валюты развивающихся стран становились все более популярными на протяжении 7-8 лет. Они прибавляли за счет разницы процентных ставок, так как США были сосредоточены на стимулировании роста. И это же питало экономики стран EM, так как спрос в США порождал рост импорта и тянул вверх цены на энергию.

Переходя к более краткосрочным тенденциям, мы ожидаем развития снижения доллара к рублю в сентябре до 71-72 за доллар и к 70 до конца года. Мы предполагаем, что ФРС продолжит кивать на неоднозначные данные, не решаясь убирать стимулы с рынков. Это хорошо для финансовой стабильности в краткосрочном плане, хотя и рискует накапливать долгосрочные риски (как было с ипотечным финансовым кризисом).

В то же время, пока сложно делать ставку на рост евро к доллару: экономика евро-региона тормозит еще сильней и крайне далека от восстановления. Это открывает возможность для снижения EURUSD к 1,15 к концу сентября, когда контраст действий ЕЦБ и ФРС проявится после официальных заседаний. EURRUB в этом случае может упасть до 82-83, что станет минимумом с июля 2020 года.

Указанные движения выглядят большими, но стоит понимать, что рынки выходят из летнего затишья, и в сентябре часто формируются большие тренды, способные достичь апогея по амплитуде в октябре.

В России спрос на иностранную валюту уменьшился прежде всего из-за закрытия границ, вызванного пандемией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб, комментируя соответствующую новость, а также то, что в РФ евро пользуется большим спросом, нежели доллар.

«Спрос на иностранную валюту в целом уменьшился прежде всего из-за закрытия границ, связанного с пандемией. Что касается интереса к евро в ущерб доллару, то это также связано с трансграничными перемещениями граждан: Европа к нам ближе, и количество наших граждан, путешествующих в европейские страны, гораздо выше чем, например, в Америку, — сказал экономист. — Кроме того, стоит отметить негативные процессы, которые сегодня происходят в американской экономике. Евро сейчас выглядит более стабильно и, следовательно, более предпочтительно».

В целом же, по словам Твердохлеба, все больше российских граждан переориентируются на размещение средств в рублевых активах.

«Потому что в плане стабильности и получения доходности иностранные валюты становятся не столь привлекательными активами, как рубли. Я полагаю, что эта тенденция, которая сложилась на рынке в последние несколько лет, будет продолжаться далее и будет принимать все более устойчивый характер», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что до конца 2021 года в России не следует ждать принципиального изменения ситуации со спросом населения на евро.

Одна из причин того, что в РФ снижается спрос на иностранную валюту, связана с низким уровнем реальных располагаемых доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 сентября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.